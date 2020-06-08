Появилось видео наезда машины на толпу протестующих в Сиэтле
Появилось видео наезда автомобиля на толпу протестующих в американском городе Сиэтл.
В воскресенье 7 июня активисты в поддержку прав темнокожих людей собрались на Капитолийском холме. Людей попытался разогнать водитель, который проехался через толпу.
Автомобиль остановили сами протестующие, не дожидаясь помощи полиции, и планировали разобраться с водителем, но тот вышел из салона с оружием и открыл огонь. Стоявший поблизости мужчина ранен в руку. Водитель двинулся дальше, размахивая оружием. Пострадавшему оказали помощь на месте, кто-то из активистов достал жгут и перемотал руку раненому до приезда "скорой".
Водитель направился прямо к полицейским, показывая, что у него есть оружие. Его задержали.
Больше десятка человек погибли во время протестов в США.
В американском Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, а затем водитель еще и начал стрелять по людям.
ИСТОЧНИК KP.RU