Появилось видео наезда машины на толпу протестующих в Сиэтле

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:32:30+03:00

Активисты попытались остановить автомобиль, но водитель вышел из салона и начал стрелять [видео]

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Появилось видео наезда автомобиля на толпу протестующих в американском городе Сиэтл.

В воскресенье 7 июня активисты в поддержку прав темнокожих людей собрались на Капитолийском холме. Людей попытался разогнать водитель, который проехался через толпу.

Автомобиль остановили сами протестующие, не дожидаясь помощи полиции, и планировали разобраться с водителем, но тот вышел из салона с оружием и открыл огонь. Стоявший поблизости мужчина ранен в руку. Водитель двинулся дальше, размахивая оружием. Пострадавшему оказали помощь на месте, кто-то из активистов достал жгут и перемотал руку раненому до приезда "скорой".

Водитель направился прямо к полицейским, показывая, что у него есть оружие. Его задержали.

Больше десятка человек погибли во время протестов в США.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783680" frameborder="0"></iframe> В американском Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, а затем водитель еще и начал стрелять по людям.

ИСТОЧНИК KP.RU