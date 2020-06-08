Пострадавший в аварии с Ефремовым находится в крайне тяжелом состоянии
Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в Москве.
Сообщается, что мужчина, который стал участником жесткой аварии, сильно травмирован. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое, пишет ТАСС.
- Пострадавший госпитализирован в медучреждение. У него диагностирован открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы, - сообщил ТАСС источник.
Авария с участием Михаила Ефремова в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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