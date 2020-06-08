Пострадавший в аварии с Ефремовым находится в крайне тяжелом состоянии

8 Июнь 2020 2020-06-09T00:29:15+03:00

Пока медики оказывают помощь участнику аварии, актера отправили на медосвидетельствование

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Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова в Москве.

Сообщается, что мужчина, который стал участником жесткой аварии, сильно травмирован. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое, пишет ТАСС.

- Пострадавший госпитализирован в медучреждение. У него диагностирован открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы, - сообщил ТАСС источник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783859" frameborder="0"></iframe> Авария с участием Михаила Ефремова в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU