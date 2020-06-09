Названа причина аварии с участием Ефремова
Стало известно о причине ДТП в центре Москвы вечером 8 июня участником которой стал известный российский актер Михаил Ефремов.
По информации источника в правоохранительных органах, массовая авария с пострадавшим произошла из-за нарушения правил дорожного движения, пишет ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как машина актера пересекает две сплошные на большой скорости и врезается в фургон,задев еще одно авто.
Актер после ДТП. Фото: соцсети
В результате ДТП пострадал один человек, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Мужчина госпитализирован медиками в больницу.
К слову, неадекватное поведение Ефремова и плохая устойчивость оправдали себя - в ГУ МВД подтвердили, что он был пьян. Все детали и обстоятельства инцидента выясняются.
Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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