2020-06-09T01:04:45+03:00
Звезды

Названа причина аварии с участием Ефремова

В центре Москвы произошло массовое ДТП [видео]
Юлия КЕКОВА
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Михаил ЕфремовМихаил ЕфремовФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Стало известно о причине ДТП в центре Москвы вечером 8 июня участником которой стал известный российский актер Михаил Ефремов.

По информации источника в правоохранительных органах, массовая авария с пострадавшим произошла из-за нарушения правил дорожного движения, пишет ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на кадрах с камер видеонаблюдения видно, как машина актера пересекает две сплошные на большой скорости и врезается в фургон,задев еще одно авто.

Актер после ДТП. Фото: соцсети

Актер после ДТП. Фото: соцсети

В результате ДТП пострадал один человек, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Мужчина госпитализирован медиками в больницу.

К слову, неадекватное поведение Ефремова и плохая устойчивость оправдали себя - в ГУ МВД подтвердили, что он был пьян. Все детали и обстоятельства инцидента выясняются.

Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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