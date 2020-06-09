Кто погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым: житель Рязани вкалывал в Москве курьером, чтобы прокормить семью
8 июня в Москве произошло громкое ДТП с участием Михаила Ефремова. Известный актер отмечал день снятия ограничительных мер в Москве, связанных с карантином. В пьяном состоянии артист сел за руль своего Jeep Grand Cherokee и выехал в город. Не справившись с управлением Ефремов на полном ходу, въехал в отечественный автомобиль.
Кто погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым стало известно только в больнице.
Водителем фургона оказался 57-летний Сергей Захаров.
Удар оказался настолько сильным, что спасателям около 20 минут доставали из покореженного автомобиля жителя Рязани.
Пострадавшего Сергея Захарова на "скорой" отвезли в НИИ Склифосовского, где врачи всю ночь боролись за его жизнь. К сожалению, он погиб.
Водителем фургона оказался 57-летний Сергей Захаров
Сергей Захаров второй год работал в Москве водителем. Он развозил морепродукты. Житель Рязани работал вахтой. Две недели проводил в столице на работе, а следующие две с семьей на родине. В Москве снимал квартиру вместе с такими же, как и он водителями.
Родственники Сергея говорят, что он был примерный семьянин и очень любил свой дом. Сам строил беседку на даче и обещал собрать семью в августе на шашлыки.
«Да. У них семья просто замечательная. Жили, конечно, бедно, но были при этом счастливы. У них сын, внуки. Все свободное время Сережа на даче проводил. Строил беседку. «Обещал в августе нас всех собрать на шашлыки», — сказала сестра покойного kp.ru.
Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу. Фото: Роман Канащук/ТАСС
О смерти Сергея близкие узнали из новостей.
Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Захарова. Водителя госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с множественными травмами. Открытый перелом бедра, сломанные ребра, которые пробили легкие, внутреннее кровотечение не дали шансов на жизнь водителю фургона.
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ИСТОЧНИК KP.RU