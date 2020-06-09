Кто погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым: житель Рязани вкалывал в Москве курьером, чтобы прокормить семью

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:23:39+03:00

Сергей Захаров второй год работал в Москве водителем. Он развозил морепродукты

Сергей Захаров был примерным семьянином и простым трудягой. Что известно о человеке, который погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым

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8 июня в Москве произошло громкое ДТП с участием Михаила Ефремова. Известный актер отмечал день снятия ограничительных мер в Москве, связанных с карантином. В пьяном состоянии артист сел за руль своего Jeep Grand Cherokee и выехал в город. Не справившись с управлением Ефремов на полном ходу, въехал в отечественный автомобиль.

Кто погиб в ДТП с Михаилом Ефремовым стало известно только в больнице.

Водителем фургона оказался 57-летний Сергей Захаров.

Удар оказался настолько сильным, что спасателям около 20 минут доставали из покореженного автомобиля жителя Рязани.

Пострадавшего Сергея Захарова на "скорой" отвезли в НИИ Склифосовского, где врачи всю ночь боролись за его жизнь. К сожалению, он погиб.

Водителем фургона оказался 57-летний Сергей Захаров

Сергей Захаров второй год работал в Москве водителем. Он развозил морепродукты. Житель Рязани работал вахтой. Две недели проводил в столице на работе, а следующие две с семьей на родине. В Москве снимал квартиру вместе с такими же, как и он водителями.

Родственники Сергея говорят, что он был примерный семьянин и очень любил свой дом. Сам строил беседку на даче и обещал собрать семью в августе на шашлыки.

«Да. У них семья просто замечательная. Жили, конечно, бедно, но были при этом счастливы. У них сын, внуки. Все свободное время Сережа на даче проводил. Строил беседку. «Обещал в августе нас всех собрать на шашлыки», — сказала сестра покойного kp.ru.

Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу. Фото: Роман Канащук/ТАСС

О смерти Сергея близкие узнали из новостей.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Захарова. Водителя госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с множественными травмами. Открытый перелом бедра, сломанные ребра, которые пробили легкие, внутреннее кровотечение не дали шансов на жизнь водителю фургона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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ИСТОЧНИК KP.RU