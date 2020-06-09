2020-06-09T14:23:37+03:00
Происшествия

Друг Ефремова: Он виноват, но его самого спас случай

Поэт Андрей Орлов уверен, что актер точно не будет пытаться избежать наказания
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Друг Михаила Ефремова поэт Андрей Орлов (Орлуша) заявил о том, что раньше актер никогда не садился пьяным за рульДруг Михаила Ефремова поэт Андрей Орлов (Орлуша) заявил о том, что раньше актер никогда не садился пьяным за руль
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Друг Михаила Ефремова поэт Андрей Орлов (Орлуша) заявил о том, что раньше актер никогда не садился пьяным за руль.

- На моей памяти, всегда вызывал такси или водителя. Я с ним знаком с 1977 года, при мне он пьяным за рулем не был ни разу, - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Орлова, сам Ефремов остался жив только волей случая.

- Мы могли бы разговаривать с вами в ситуации, когда трупов было бы два. Один из них вполне мог быть Ефремов, все таки лобовое столкновение, - добавил Орлов.

Он также выразил уверенность в том, что актер совершенно точно не будет пытаться избежать наказания.

Напомним, 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием известного актера Михаила Ефремова. Его Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водителя фургона Сергея Захарова доставили в НИИ им. Склифосовского с открытым переломом бедра, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами рёбер и другими увечьями Врачам не удалось его спасти, и утром Захаров скончался.

В отношении Ефремова завели уголовное дело, теперь ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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