2020-06-09T15:53:42+03:00
Происшествия

"Бутылка водки": Установлено, сколько выпил Ефремов перед ДТП

В крови актера обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Это примерно равно бутылке водки
Валерия ЛЫСЕНКОАнастасия ЗЫРЯНОВА
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Нарколог рассказал, сколько мог выпить Михаил Ефремов перед смертельным ДТПНарколог рассказал, сколько мог выпить Михаил Ефремов перед смертельным ДТП
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Президент Независимой Наркологической Гильдии Руслан Исаев прокомментировал состояние Михаила Ефремова во время смертельного ДТП.

Ранее экспертиза показала высокое содержание алкоголя в организме актера. Оно составило 2,1 промилле. По словам Исаева, это довольно тяжелое опьянение.

- Доза алкоголя в семь раз превышает предельно допустимую. Бутылка водки, условно говоря. Грубо очень округляя, плюс-минус. То есть это не рюмка, не две. Это большое количество, - рассказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, вечером 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием известного актера Михаила Ефремова. Во время аварии он был сильно пьян, что впоследствии подтвердила и экспертиза. Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьерской службы. За рулем фургона сидел 57-летний Сергей Захаров из Рязани. Со множественными травмами и переломами его госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Однако врачи не смогли спасти пострадавшего, к утру он скончался.

На Ефремова завели уголовное дело. Теперь ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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