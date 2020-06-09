2020-06-09T19:03:18+03:00
Общество

Михаил Ефремов официально задержан

Вопрос об избрании меры пресечения в отношение артиста рассмотрят в Таганском суде
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаила Ефремова задержалиМихаила Ефремова задержалиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Актера Михаила Ефремова официально задержали по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Об этом сообщили в МВД столицы.

«Ефремов задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса», — говорится в сообщении.

Вопрос об избрании меры пресечения в отношение артиста рассмотрят 9 июня в Таганском суде.

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло поздно вечером в понедельник, 8 июня. Артист сел за руль своего Jeep Grand Cherokee в пьяном состоянии, и, не справившись с управлением, актер на полном ходу въехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Накануне появилось сообщение, что в крови актёра обнаружили остатки наркотиков.

Водителя госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с множественными травмами: открытый перелом бедра, сломанные ребра, которые пробили легкие, внутреннее кровотечение не дали шансов на жизнь водителю фургона. Утром, 9 июне стало известно, что мужчина умер.

После смерти водителя фургона МВД переквалифицировало дело в отношении актер на более тяжкое. Теперь ему предъявят обвинения по части 4 статьи 264 за нарушение правил ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть человека. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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