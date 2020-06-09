9 Июнь 2020 2020-06-09T21:52:43+03:00

Таганский суд вынес решение по делу о смертельной аварии с участием актера

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Актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест на 2 месяца. Такое решение принял Таганский суд Москвы по делу об аварии в центре столице, в результате которой погиб человек.

«Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений», - зачитала свое решение судья Альбина Тимакова.

Об избрании домашнего ареста до 9 августа ходатайствовало следствие. Сам актер согласился с данной мерой пресечения.

Прокурор в свою очередь заявил, что находясь на свободе, Ефремов может скрыться от следствия, а также оказать давление на свидетелей. Прокуратура также согласилась с избранием домашнего ареста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784100" frameborder="0"></iframe> Оглашение решения суда по делу Ефремова.

Как писал сайт kp.ru, актеру предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек, сообщили в суде. За это артист может отправиться в колонию на 12 лет. Сам Ефремов кивнул головой, когда журналисты спросили его признает ли он свою вину.

Напомним, авария с участием известного актера произошла поздно вечером 8 июня. Ефремов сел за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии и на огромной скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водителя фургона госпитализировали с множественными травмами, которые оказались несовместимыми с жизнью. Утром, 9 июне стало известно, что мужчина умер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784098" frameborder="0"></iframe> Ефремову вынесли меру пресечения: под домашний арест.За убийство человека в пьяном ДТП, актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест

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ИСТОЧНИК KP.RU