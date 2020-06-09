Михаила Ефремова отправили под домашний арест на 2 месяца
Актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест на 2 месяца. Такое решение принял Таганский суд Москвы по делу об аварии в центре столице, в результате которой погиб человек.
«Выслушав мнения сторон, суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений», - зачитала свое решение судья Альбина Тимакова.
Об избрании домашнего ареста до 9 августа ходатайствовало следствие. Сам актер согласился с данной мерой пресечения.
Прокурор в свою очередь заявил, что находясь на свободе, Ефремов может скрыться от следствия, а также оказать давление на свидетелей. Прокуратура также согласилась с избранием домашнего ареста.
Оглашение решения суда по делу Ефремова.
Как писал сайт kp.ru, актеру предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек, сообщили в суде. За это артист может отправиться в колонию на 12 лет. Сам Ефремов кивнул головой, когда журналисты спросили его признает ли он свою вину.
Напомним, авария с участием известного актера произошла поздно вечером 8 июня. Ефремов сел за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии и на огромной скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водителя фургона госпитализировали с множественными травмами, которые оказались несовместимыми с жизнью. Утром, 9 июне стало известно, что мужчина умер.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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