2020-06-09T23:05:17+03:00
Общество

Каждое десятое ДТП России в 2020 году случалась с участием нетрезвого водителя

В МВД сообщили, что нетрезвое вождение остается одним из самых опасных нарушений на дороге
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Каждое десятое ДТП России в 2020 году случалась с участием нетрезвого водителяКаждое десятое ДТП России в 2020 году случалась с участием нетрезвого водителяФото: Алексей ФОКИН
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В 2020 году в России каждая десятая авария случается с участием нетрезвого водителя. Такую статистику привели в Министерстве внутренних дел.

На сайте ведомства отмечается, что нетрезвое вождение по-прежнему остается одной из основных причин совершения автоаварий и одним из самых опасных нарушений на дороге.

Согласно статистике МВД, с начала года по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения в стране произошло более 5,8 тысяч аварий, в результате которых погибли 959 человек, а различного рода ранения получили свыше 8,4 тысяч человек. При этом число ДТП, совершенных по вине водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, увеличилось на 22,8%.

Напомним, много шуму наделала авария с участием нетрезвого актера Михаила Ефремого, который в понедельник, 8 июня, сел пьяный за руль, после чего на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого погиб в больнице. На слушаниях в зале суда артист расплакался и назвал случившиеся происшествие чудовищным.

Как писал сайт kp.ru, Таганский суд Москвы принял решение отправить под домашний арест на 2 месяца. Однако за подобное правонарушение могут отправить в колонию на срок до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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