2020-06-10T19:30:31+03:00
Происшествия

Прокуратура уточнила: Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Известному актеру грозит до 12 лет тюрьмы, пока его отправили под домашний арест
Юлия САЛЬНИКОВА
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Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце Фото: Роман Канащук/ТАССАвария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце Фото: Роман Канащук/ТАСС
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В прокуратуре подтвердили информацию, которая появилась еще вчера, в день, когда суд определял меру пресечения Михаилу Ефремову. Известный актер устроил ДТП в центре Москвы, находясь в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Заявление ведомства приводит ТАСС. Ранее говорили только о наличии алкоголя в крови водителя.

Ефремову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ " Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения". Максимальное наказание согласно этой статье 12 лет колонии, минимальное - 5 лет.

Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в фургон курьерской службы, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. Мужчину с множественными ранениями забрали в больницу, где он на следующий день скончался.

Михаил Ефремов под конвоем доставлен домой согласно постановлению суда.Ранее Таганский суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 август

ИСТОЧНИК KP.RU

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