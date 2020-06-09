2020-06-09T19:18:59+03:00
Происшествия

Откуда ехал Михаил Ефремов в день аварии: актер был частым гостем в ирландском пабе

Сотрудники заведения версию про визит в бар не стали ни подтверждать, ни опровергать
Андрей АБРАМОВ
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Ефремов был частым гостем паба "Улисс". Фото: ulyssespubЕфремов был частым гостем паба "Улисс". Фото: ulyssespub
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В сети появилась запись, как Михаил Ефремов за несколько часов до аварии паркует машину возле ирландского паба в районе метро Смоленская. Актер исчезает на час в здании, а затем возвращается в свой автомобиль. На нем он вскоре вылетит на встречную полосу, где протаранит фургон службы доставки. Водитель грузовика позже скончается в реанимации.

На сайте заведения сказано, что они, как и прочие рестораны Москвы, закрыты по указу мэра. Работает только доставка. Несмотря на то, что бар пивной и хвастает настоящими ирландским пенным, хмельных напитков в меню доставки нет. Доставлять их запрещает закон.

Корреспондент kp.ru связался с сотрудниками бара. Разговор получился коротким:

— Ефремов живет рядом, он наш постоянный гость (актер действительно прописан в 5 минутах ходьбы от паба — прим.ред.). Вчера мы его не видели.

Актера в питейном заведении ценили и баловали сюрпризами. Фото: ulyssespub

Актера в питейном заведении ценили и баловали сюрпризами. Фото: ulyssespub

Однако когда мы уточнили, что есть видео с камер (опубликовано life.ru), сотрудник скорректировал ответ:

— Может он и заходил. Мы работаем навынос. Гости сами могут приехать и сделать заказ. Внутри мы клиентов не обслуживаем.

Купить пенное при очном визите здесь можно. В этом нет ничего противозаконного. В инстаграме заведения есть несколько видео, на которых актер проводит в пабе время. Понятно, что его здесь знают и любят. Однако интересна последняя запись с Ефремовым. Она сделана в конце апреля. За пустой барной стойкой актер читает стихи. Значит, пускали не только на порог забрать заказ.

Напомним, 9 июня Михаил Ефремов был задержан, после того как накануне устроил смертельное ДТП. Сначала его отпустили под подписку о невыезде, но затем повезли в суд, чтобы избрать новую меру пресечения. Перед этим актер долгое время не хотел открывать дверь полиции и выходить из квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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