Российские школьники 9-х и 11-х классов получат аттестат без экзаменов
Постановление, касающееся выпускников 2020 года, подписал Мишустин
Все российские школьники – и 9-х, и 11-х классов – в 2020 г получат аттестат без сдачи экзаменовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России все учащиеся девятых и одиннадцатых классов в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Тех выпускников, которые решат продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, примут в них по оценкам в аттестате.
Выпускники, принявшие решение получить высшее образование, смогут сдать Единый государственный экзамен. Подготовиться им помогут школы в дистанционном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU