Российские школьники 9-х и 11-х классов получат аттестат без экзаменов

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:42:56+03:00

Все российские школьники – и 9-х, и 11-х классов – в 2020 г получат аттестат без сдачи экзаменов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В России все учащиеся девятых и одиннадцатых классов в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Тех выпускников, которые решат продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, примут в них по оценкам в аттестате.

Выпускники, принявшие решение получить высшее образование, смогут сдать Единый государственный экзамен. Подготовиться им помогут школы в дистанционном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU