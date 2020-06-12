2020-06-12T01:30:20+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ объяснила заявление о необычной смертности от COVID-19 в России

Специалисты отметили огромные возможности тестирования в стране
Ксения АНУФРИЕВА
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ВОЗ объяснила заявление о необычной смертности от COVID-19 в РоссииВОЗ объяснила заявление о необычной смертности от COVID-19 в РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Смертность от коронавируса в России, несмотря на широкое распространение инфекции по регионам, достаточно низкая по сравнению с другими развитыми странами мира. Некоторые иностранные представители усомнились в достоверности статистики по смертности от COVID-19 в России, и даже Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала низкие показатели как «необычные».

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что у организации и ученых нет никаких претензий к статистике по смертности от коронавируса в стране. В интервью изданию Business FM эксперт прокомментировала слова главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана о том, что ситуация с болезнью в России «сложна для понимания».

- Необходимо отметить огромные возможности тестирования в стране. Они позволили РФ иметь очень хорошую картину понимания, что происходит с пандемией. Когда они подсчитали эти показатели, конечно, они отражают реальную картину. Для подсчета смертности от коронавируса государство используют рекомендации и инструкции ВОЗ. Тем более, почти в 100% случаев тела в России вскрывают, а это повышает точность установления причины смерти, - заявила Мелита Вуйнович.

По мнению представителя ВОЗ в России, неосторожные слова Райана обусловлены тем, что он не является статистиков и не имеет опыта в области экспертизы. Сказав о том, что подсчеты смертей в России сложны для понимания, он лишь выразил свое мнение.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что страна занижает статистику по смертности от коронавируса. Представитель Кремля указал, что в России более эффективная система здравоохранения и что «есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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