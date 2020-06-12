2020-06-12T05:10:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно о заражении коронавирусом пациентов с антителами

Переболевшим инфекцией следует соблюдать меры предосторожности
Ксения АНУФРИЕВА
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Стало известно о заражении коронавирусом пациентов с антителамиСтало известно о заражении коронавирусом пациентов с антителамиФото: REUTERS
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В России появились случаи заражения коронавирусной инфекцией пациентов, у которых в результате исследований были обнаружены антитела к заболеванию. Об этом рассказал главный исследователь ЦКБ Управления делами президента Никита Ломакин.

Специалист отметил, что в клинической практике на территории страны были зафиксированы пациенты с высоким уровнем содержания антител к коронавирусу в организме. Несмотря на это, впоследствии тест на наличие заболевания у данных граждан показал положительный результат.

Никита Ломакин в интервью РИА Новости уточнил, что только на основании таких примеров нельзя делать выводы о возможности повторного заражения коронавирусом. При это он призвал жителей России, которые уже переболели инфекцией соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, многие заметили достаточно низкий уровень смертности от коронавируса в РФ по сравнению с другими странами мира. Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что такой низкий показатель кажется странным и его «трудно объяснить». Однако официальный представитель организации в России отметила, что данное заявление не является претензией в адрес России: эксперты отмечают большие возможности страны для массового тестирования и связывают небольшое количество жертв именно с этим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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