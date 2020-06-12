Чехия закрыла дело о «дипломате с ядом» из России
Ранее заявляли об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков
Чехия закрыла дело о «дипломате с ядом» из РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии официально закрыла дело, в соответствии с которым утверждалось, что российский дипломат якобы ввез с собой яд рицин для отравления трех пражских муниципальных политиков, связанных со сносом памятника маршалу Коневу.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отметил, что эти заявления оказалась вымышленной, а вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек указал на отсутствие доказательств по данному делу
ИСТОЧНИК KP.RU