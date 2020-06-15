Барбра Стрейзанд подарила дочери убитого Флойда акции Disney

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:51:06+03:00

Актриса не стала афишировать свой поступок, но девочка не смогла удержаться и рассказала о подарке в соцестях

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Американская певица и актриса Барбара Стрейзанд передала дочери погибшего в Минниаполисе американца Джорджа Флойда акции Disney.

Флойд погиб во время задержания, офицеры полиции применили удушающий прием. Его смерть стала поводом для акций протестов сначала в Миннесоте, затем по всей Америке. Движение против расизма захватило и Европу. Митинги часто заканчиваются погромами, сносом памятников и откровенным грабежом.

Погибший стал едва ли не национальным героем, его семье помогают известные американцы. Так, Джианна Флойд опубликовала в инстаграм снимок с бланком, который оказался ценной бумагой компании Disney.

- Спасибо Барбра Стрейзанд за посылку, я теперь являюсь акционером Disney благодаря вам,- сказано в подписи к фото.

giannapinkfloyd_ Дочь Джорджа Флойда стала акционером Disney

Ранее рэпер Канье Уэст пожертвовал на обучение девочки 2 миллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU