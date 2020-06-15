Барбра Стрейзанд подарила дочери убитого Флойда акции Disney
Американская певица и актриса Барбара Стрейзанд передала дочери погибшего в Минниаполисе американца Джорджа Флойда акции Disney.
Флойд погиб во время задержания, офицеры полиции применили удушающий прием. Его смерть стала поводом для акций протестов сначала в Миннесоте, затем по всей Америке. Движение против расизма захватило и Европу. Митинги часто заканчиваются погромами, сносом памятников и откровенным грабежом.
Погибший стал едва ли не национальным героем, его семье помогают известные американцы. Так, Джианна Флойд опубликовала в инстаграм снимок с бланком, который оказался ценной бумагой компании Disney.
- Спасибо Барбра Стрейзанд за посылку, я теперь являюсь акционером Disney благодаря вам,- сказано в подписи к фото.
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ИСТОЧНИК KP.RU