15 Июнь 2020 2020-06-15T20:49:14+03:00

Выявленный на рынке в Пекине коронавирус может быть более заразный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Коронавирус, выявленный на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади», вероятно, более заразный, чем обнаруженный на рынке морепродуктов в Ухане. К такому выводу пришел профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

«В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане», - заявил ученый в интервью газете «Хуаньцю шибао».

Напомним, 11 июня впервые за 56 дней в китайской столице выявили локальный случай заражения коронавирусом. В ходе проверки источник коронавирусной инфекции был найден на доске, используемой для разделки импортированного лосося на рынке «Синьфади». На следующий день COVID-19 был обнаружен у двух работников в Китайском центре исследования мясной продукции.

В районе Фэнтай, где расположен рынок, ввели режим военного времени, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля. Власти Пекина также сообщили об очень высоком риске распространения заболевания из-за высокой плотности населения и мобильности популяции.

ИСТОЧНИК KP.RU