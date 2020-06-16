2020-06-16T00:31:23+03:00
Происшествия

При обыске в квартире стрелка с Ленинского проспекта нашли экстремистские материалы

Следователи считают, что мужчина тщательно готовился и планировал нападение [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Видео стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте появилось в сетиВидео стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте появилось в сетиФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Во время обыска в съёмной московской квартире стрелка, который днем 15 июня на Ленинском проспекте ранил двоих полицейских, оперативники обнаружены экстремистские материалы. По мнению следователей, молодой человек тщательно готовился к нападению, а мотивом этой атаки стали экстремистские взгляды Ратмира Галаева.

«В ходе обысков в арендованной квартире в Москве у Галаева найдена литература экстремистского содержания. Очевидно, что мужчина тщательно готовился и планировал нападение», - сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом следствия. Собеседник агентства добавил, что преступление «было осознанным и преднамеренным».

Напомним, как писал сайт kp.ru, о стрельбе возле гостиницы «Салют» на Ленинском проспекте очевидцы произошедшего сообщили днем в понедельник, 15 июня. Свидетели рассказали, что сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил ДТП, в этот момент проходивший мимо мужчина открыл на ним огонь, предположительно – из травматического оружия.

В результате ранения получили два сотрудника полиции и сам нападавший. Один из полицейских находится в тяжелом состоянии. Личность стрелка уже установлена, им оказался 20-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев.

Видео с места стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время стрельбы на Ленинском проспекте ранены двое полицейских

Как сообщают очевидцы, стрелок находился в машине, которую сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте не находился в розыске
При обыске в квартире стрелка с Ленинского проспекта нашли экстремистские материалы
В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом
Трамп пообещал подписать указ о реформе американской полиции 16 июня
Стали известны сроки начала производства вакцины от коронавируса в России
Коллектив "Современника" призвал проявить великодушие к Михаилу Ефремову
Найдено тело пилота американского истребителя, упавшего в Северное море
WSJ сообщила о задолженности турецких компаний перед «Газпромом» в размере 2 млрд долларов
Названа новая дата церемонии вручения премии «Оскар-2021»
Турция объяснила перенос визита российской делегации
Вашингтон обвинил КНР и ВОЗ в разрастании коронавируса в пандемию
Выявленный на рынке в Пекине коронавирус может быть еще заразнее
«Классическая игра на зрителя»: Косачев прокомментировал претензии США к аресту Уилана
В Краснодарском крае отремонтируют 236 детсадов, школ и спортзалов
Польша рассчитывает получить от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Видео перехвата российскими истребителями американских бомбардировщиков появилось в сети
TikTok предлагает присоединиться к «чемпионским» тренировкам знаменитых спортсменов
Даты проведения Евровидения 2021: песенный конкурс состоится в мае
Российские истребители сопровождали бомбардировщики США и самолеты-разведчики НАТО
Открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте скончался
Видео стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте появилось в сети
«Арктический фронт собьет высокие температуры»: Синоптик рассказал, надолго ли в Москву пришла жара
Путин сравнил с войной ситуацию с пандемией
После стрельбы в Москве возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции
Путин и Болсонару обсудили БРИКС и борьбу с коронавирусом
Экономист объяснил, чем опасно понижение зарплатных ожиданий
Путин: цена аренды жилья в России должна снизиться
Майкл Помпео требует немедленного освобождения Пола Уилана
Путин оценил поддержку граждан и бизнеса во время самоизоляции