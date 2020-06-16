При обыске в квартире стрелка с Ленинского проспекта нашли экстремистские материалы

16 Июнь 2020 2020-06-16T00:31:23+03:00

Видео стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте появилось в сети Фото: Кадр видео

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Во время обыска в съёмной московской квартире стрелка, который днем 15 июня на Ленинском проспекте ранил двоих полицейских, оперативники обнаружены экстремистские материалы. По мнению следователей, молодой человек тщательно готовился к нападению, а мотивом этой атаки стали экстремистские взгляды Ратмира Галаева.

«В ходе обысков в арендованной квартире в Москве у Галаева найдена литература экстремистского содержания. Очевидно, что мужчина тщательно готовился и планировал нападение», - сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом следствия. Собеседник агентства добавил, что преступление «было осознанным и преднамеренным».

Напомним, как писал сайт kp.ru, о стрельбе возле гостиницы «Салют» на Ленинском проспекте очевидцы произошедшего сообщили днем в понедельник, 15 июня. Свидетели рассказали, что сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил ДТП, в этот момент проходивший мимо мужчина открыл на ним огонь, предположительно – из травматического оружия.

В результате ранения получили два сотрудника полиции и сам нападавший. Один из полицейских находится в тяжелом состоянии. Личность стрелка уже установлена, им оказался 20-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785057" frameborder="0"></iframe> Видео с места стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте.

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Как сообщают очевидцы, стрелок находился в машине, которую сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU