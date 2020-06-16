2020-06-16T01:58:16+03:00
Коронавирус Covid-19

13 городов России из-за коронавируса отменили Парад Победы

Сложная эпидемиологическая ситуация пока не позволяет проводить массовые мероприятия
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В 13 крупных городах России решили отменить или отложить «до лучших времен» проведение парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Причиной такого решения стала сложная ситуация с коронавирусной инфекцией. Власти этих городов говорят, что эпидемиологическая ситуация пока не позволяет проводить массовые мероприятия, даже такие значимые, как торжества по случаю 75-летия Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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