13 городов России из-за коронавируса отменили Парад Победы
В 13 крупных городах России решили отменить или отложить «до лучших времен» проведение парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Причиной такого решения стала сложная ситуация с коронавирусной инфекцией. Власти этих городов говорят, что эпидемиологическая ситуация пока не позволяет проводить массовые мероприятия, даже такие значимые, как торжества по случаю 75-летия Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU