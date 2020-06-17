2020-06-17T22:51:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В России увеличилась доля бессимптомных носителей коронавируса

В некоторые дни количество бессимптомных пациентов достигает 60%
Ксения АНУФРИЕВА
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В России увеличилась доля бессимптомных носителей коронавирусаВ России увеличилась доля бессимптомных носителей коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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Примерно половина зараженных коронавирусной инфекцией на территории России людей переносит заболевание без клинических симптомов. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 1" рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

- В настоящее время мы иногда наблюдаем до 60% бессимптомных носителей коронавируса. В целом по статистике в России около 50 процентов активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой. Это является крайне хороним показателем для государства, потому что это наше активное выявление, - сообщила Попова в программе «Вести», отвечая на вопрос о количестве новых зараженных, которые переносят болезнь без клинических проявлений.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всемирная организация здравоохранения объявила о «научном прорыве», который поможет эффективно лечить коронавируса: ученые доказали эффективность дешевого препарата дексаметазона для снижения смертность пациентов при заболевании. Российский минздрав прокомментировал данное заявление медиков, отметив, что этот противовоспалительный препарат широко использует и на территории РФ, однако «не является панацеей от коронавирусной инфекции», поскольку способен помочь далеко не всем пациентам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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