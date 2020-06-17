В России увеличилась доля бессимптомных носителей коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T22:51:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Примерно половина зараженных коронавирусной инфекцией на территории России людей переносит заболевание без клинических симптомов. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 1" рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

- В настоящее время мы иногда наблюдаем до 60% бессимптомных носителей коронавируса. В целом по статистике в России около 50 процентов активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой. Это является крайне хороним показателем для государства, потому что это наше активное выявление, - сообщила Попова в программе «Вести», отвечая на вопрос о количестве новых зараженных, которые переносят болезнь без клинических проявлений.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всемирная организация здравоохранения объявила о «научном прорыве», который поможет эффективно лечить коронавируса: ученые доказали эффективность дешевого препарата дексаметазона для снижения смертность пациентов при заболевании. Российский минздрав прокомментировал данное заявление медиков, отметив, что этот противовоспалительный препарат широко использует и на территории РФ, однако «не является панацеей от коронавирусной инфекции», поскольку способен помочь далеко не всем пациентам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты: положительный тест на коронавирус далеко не всегда означает, что человек болен и заразен

Исследования показали, что опасность носительства вируса преувеличена. «КП» выяснила, в каких случаях люди зачастую тревожатся безосновательно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU