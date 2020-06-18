Появилось фото стрелка, устроившего бойню в квартире в Москве
Предполагаемого стрелка, устроившего бойню в квартире на улице Приорова в Москве, зовут Севастьян, ему 21 год. В сети появилось его фото с камер наблюдения, установленных на доме.
Напомним, сегодня, 18 июня, молодой человек открыл стрельбу в квартире на севере Москвы. Соседи вызвали полицию, но мужчина забаррикадировался изнутри, и полицейским пришлось провести шутрм квартиры.
Изначально сообщалось, что женщина ранена в голову, а затем об одном погибшем, но после того, как полицейские проникли в квартиру, стало известно о четырёх погибших. Среди жертв есть ребёнок.
Сайт KP.ru публиковало видео, на котором очевидец рассказывает о деталях произошедшего в квартире.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о тройном убийстве в квартире на севере Москвы.
Сайт KP.ru также опубликовал список погибших в бойне на Приорова.
Видео с места стрельбы в Москве.В Москве мужчина расстрелял семью в квартире. Среди погибших - ребенок
ИСТОЧНИК KP.RU