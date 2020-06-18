Список погибших при стрельбе в жилом доме в Москве
Стали известны имена погибших при стрельбе в квартире на севере Москвы.
Светлана Тивченко (1968 года рождения);
Елизавета Хлюпина (1997 года рождения);
Матвей М. (2016 года рождения);
Севастьян Путинцев (1999 года рождения) - сам стрелявший.
Об этом сообщил источник KP.ru.
На сайте также ранее публиковал фото предполагаемого стрелка.
Напомним, сегодня, 18 июня, мужчина, забаррикадировавшись в квартире с двумя женщинами и ребёнком, открыл стрельбу. Полиция провела штурм квартиры и обнаружила внутри четыре трупа.
— Отрабатывается версия, по которой стрелявший — бывший молодой человек убитой девушки, — также сообщил источник kp.ru.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту тройного убийства 21-летним мужчиной.
Видео с места стрельбы в Москве.В Москве мужчина расстрелял семью в квартире. Среди погибших - ребенок
ИСТОЧНИК KP.RU