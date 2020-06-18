Список погибших при стрельбе в жилом доме в Москве

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:39:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны имена погибших при стрельбе в квартире на севере Москвы.

Светлана Тивченко (1968 года рождения);

Елизавета Хлюпина (1997 года рождения);

Матвей М. (2016 года рождения);

Севастьян Путинцев (1999 года рождения) - сам стрелявший.

Об этом сообщил источник KP.ru.

На сайте также ранее публиковал фото предполагаемого стрелка.

Напомним, сегодня, 18 июня, мужчина, забаррикадировавшись в квартире с двумя женщинами и ребёнком, открыл стрельбу. Полиция провела штурм квартиры и обнаружила внутри четыре трупа.

— Отрабатывается версия, по которой стрелявший — бывший молодой человек убитой девушки, — также сообщил источник kp.ru.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту тройного убийства 21-летним мужчиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/785695" frameborder="0"></iframe> Видео с места стрельбы в Москве.В Москве мужчина расстрелял семью в квартире. Среди погибших - ребенок

ИСТОЧНИК KP.RU