Ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал, как его спасла Елена Малышева

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:08:12+03:00

По совету телеведущей он обратился в больницу, где у него подтвердили коронавирус

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Ведущий "Модного приговора" Александр Васильев признался, что коллега, Елена Малышева, спасла ему жизнь. Когда у него появились симптомы коронавируса, именно она посоветовала ему отправиться в больницу в Коммунарке. Малышева заподозрила у него COVID-19. Только один из его тестов оказался положительным. Врачи начали лечение, в итоге после 10 дней в больнице историк моды благополучно был выписан.

- Леночка меня спасла. Она меня направила на лечение, я это сказал всем, в Коммунарку,- сказал Александр Васильев в коротком видео, опубликованном в инстарам Елены Малышевой. - Меня там вылечили.

Он уверен, что если бы не совет коллеги, то исход мог бы быть плачевным.

На фоне инфицирования у Васильева обнаружили двухстороннюю пневмонию. До этого с похожими симптомами госпитализировали еще одну ведущую "Модного приговора", Надежду Бабкину.

ИСТОЧНИК KP.RU