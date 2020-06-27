Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

27 Июнь 2020 2020-06-27T07:26:53+03:00

Легкой реакцией организма на прививку может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, уточнил специалист

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Доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов рассказал, какие симптомы должны тревожить добровольцев, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса.

Профессор пояснил, что повышение температуры до 37,5 считается легкой реакцией организма на препарат, а если температура поднимается выше 38,6 градуса, это уже сильная реакция на вакцину.

Он отметил, что сильные реакции на любой препарат должны быть минимальны: «один на тысячу, на сто тысяч – в зависимости от препарата».

Кроме того, иммунолог в эфире радио Sputnik рассказал, что на месте укола может быть покраснение с уплотнением, но его диаметр «не должен быть больше восьми сантиметров», умеренной реакцией считается покраснение диаметром до пяти – шести сантиметров. При этом температура или покраснение держатся более двух дней, то это уже тревожный симптом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса, 18 июня проведена вакцинация первой группы добровольцев, вторую группу привили через пять дней. Потом в Минобороны рассказали, как люди себя чувствуют после введения сыворотки. Ни у кого из них нет осложнений или побочных реакций.

Ранее сообщалось, что зарегистрировать разрабатываемый Центром Гамалеи препарат могут уже в августе, а в сентябре 2020 года планируют наладить его промышленное производство.

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ИСТОЧНИК KP.RU