2020-06-29T02:31:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Никаких побочных явлений из-за российской вакцины от коронавируса у добровольцев нет

Обе группы регулярно проходят медицинский осмотр
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Добровольцы регулярно проходят медицинский осмотрДобровольцы регулярно проходят медицинский осмотрФото: Министерство обороны РФ
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Ни у кого из тех, кто решил на себе испытать действие отечественной вакцины от коронавируса, врачи не выявили никаких тревожных симптомов, нежелательных реакций на препарат или побочных явлений.

«Мы регулярно проводим медицинский осмотр добровольцев первой и второй групп, которые получили вакцину против коронавируса COVID-19. Самочувствие их хорошее, активных жалоб нет. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания – в пределах нормы», - рассказал газете «Красная звезда» анестезиолог-реаниматолог филиала Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев.

По его словам, «каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено». Участникам исследования и дальше будут делать общие клинические и биохимические анализы крови, а также проверять, появился ли у них после введения вакцины иммунитет к коронавирусу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса, 18 июня проведена вакцинация первой группы добровольцев, вторую группу привили через пять дней. Потом в Минобороны рассказали, как люди себя чувствуют после введения сыворотки. Ни у кого из них нет осложнений или побочных реакций.

Ранее сообщалось, что зарегистрировать разрабатываемый Центром Гамалеи препарат могут уже в августе, а в сентябре 2020 года планируют наладить его промышленное производство.

Второй группе добровольцев ввели вакцину от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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