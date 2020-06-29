Главврач больницы в Коммунарке опроверг сообщения о якобы найденных мусорных пакетах с медкартами

29 Июнь 2020 2020-06-29T06:59:17+03:00

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Главврач московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что случайные прохожие якобы нашли возле лечебного учреждения, куда поступают жители столицы с подозрением на коронавирус, мусорные пакеты с медицинскими картами и другой документацией по умершим пациентам.

«Я хочу прокомментировать публикации, которые появились сейчас в сети. За пределами нашей территории, в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших. Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности», - написал главврач на своей странице в Facebook, для наглядности проиллюстрировав сообщение картой.

Денис Проценко добавил, что полиция сейчас выясняет, как такие специфические пакеты попали за территорию больницы. Он пояснил, что «процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом». Вся необходимая информация и документация, а также сведения о том, кому они были выданы, передана сотрудникам правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее главврач больницы в Коммунарке рассказал о новом симптоме коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774300" frameborder="0"></iframe> Профессор Чучалин - об уникальности больницы в Коммунарке.

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ИСТОЧНИК KP.RU