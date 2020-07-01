2020-07-01T07:10:24+03:00
В мире

Последние новости на утро 1 июля 2020: В России начнут выплачивать единовременные выплаты на детей

Мы собрали последние новости на утро 1 июля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости утраВажные новости утраФото: Артем КИЛЬКИН
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Последние новости на утро 1 июля 2020 года: в России начнут выплачивать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет. Такая мера поддержки граждан, озвученная президентом Владимиром Путиным, - повторение июньской выплаты. Она начнет действовать с 1 июля. Всем, кто ранее уже подавал заявления на первые выплаты в 10 тысяч, в июле будут начислены автоматически, благодаря чему россиянам не придется никуда обращаться. Для тех родителей, кто еще не получил первые выплаты на детей сохраняется возможность подачи заявления до 1 октября 2020 года. К слову, в этом случае выплаты будут перечислены единой суммой.

Дипломаты российского посольства в США направили в Госдепартамент США ноту с требованием провести расследование поступившей с американской стороны угрозы. Причиной этому выступили публикации в СМИ с утверждениями о приписывании России попыток предложения афганским боевикам денежного вознаграждения за убийства американских военнослужащих.

Стало известно, кому в России будут делать вакцинацию от коронавируса в первую очередь. Прежде всего препарат получат люди, входящие в так называемые группы риска, в частности пенсионеры в возрасте 60+. К слову, в целом ситуация по covid-19 в РФ идет "хорошим путем", считает представитель ВОЗ.

Анкара не сможет продать Вашингтону российские зенитные ракетные системы С-400 из-за определенного условия. По словам официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Марии Воробьевой, реэкспорт может быть осуществлен только с согласия Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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