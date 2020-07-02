«Без любви не бывает Победы»: видео поцелуя после Парада в Москве умилило соцсети

2 Июль 2020 2020-07-02T21:21:17+03:00

«Без любви не бывает Победы»: видео поцелуя после Парада Победы умилило соцсети. Фото: кадр поцелуя из видео случайного очевидца

Пользователи искренне пожелали влюбленным в военной форме мирного неба над головой и долгих лет счастья

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Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошел в российской столице 24 июня, были по-настоящему незабываемым и грандиозным зрелищем, которое по достоинству оценили жители страны.

Однако самым важным и счастливым моментом на торжественном мероприятии было вовсе не то, что происходило во время строевого шествия или пролета воздушной техники – случайный очевидец заснял, как сразу после шествия влюбленная пара в военной форме целуется недалеко от Красной площади. Милая видеозапись и поведение влюбленных девушки и парня умилили пользователей социальных сетей, которые отметили, что любовь – это лучшее оружие против любой войны.

«Дай Бог этим ребятам только мирного неба над головой!», «Как романтично. На вас смотреть одно загляденье», «Я аж всплакнула от умиления! Так нежно, скромно они поцеловались, девочка такая заботливая, рукав ему поправила, прильнула к нему как голубочка», - прокомментировали пользователи видео с поцелуем.

Люди отметили, что «без любви не бывает Победы», и даже во время Великой Отечественной войны молодые парни, солдаты не только воевали, но и влюблялись, отдавая свое сердце прекрасным девушкам. Пользователи социальных сетей от души пожелали прекрасной паре совместного счастья и крепких отношений, поблагодарив их за атмосферу любви и торжественности после мероприятия.

К сожалению, кем именно являются запечатленные парень и девушка в военной форме - неизвестно. Один из пользователей под видео на Youtube заявил, что они учатся в одном военном вузе в Санкт-Петербурге и встречаются уже очень давно, однако подтвердить эту информацию весьма сложно.

Поцелуй после Парада.

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В параде приняли участие 14 тысяч военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 самолетов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU