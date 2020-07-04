Американская разведка доложила Трампу об отсутствии доказательств мнимого «сговора» России с талибами*

4 Июль 2020 2020-07-04T05:16:47+03:00

По данным NYT, на днях президенту США был передан отчет спецслужб по этому вопросу

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Американская разведка доложила президенту США Дональду Трампу, что у спецслужб страны нет прямых доказательств предполагаемого «сговора России с талибами»*. Об этом со ссылкой на неназванные источники в разведсообществе сообщила та же New York Times, которая и спровоцировала скандал.

По данным собеседников издания, 1 июля администрации Трампа был передан отчет по этому вопросу. На 2,5 страницах документа кратко излагается информация, на основании которой газета ранее опубликовала статью, а также указывается, что специалисты ЦРУ и Нацразведки США сочли эти данные сомнительными.

Напомним, как писал сайт kp.ru, статья газеты NYT, в которой утверждалось, будто российские спецслужбы подстрекали афганских боевиков к атакам на военных США, вызвала громкий скандал и спровоцировала угрозы в адрес российских дипломатов.

Ранее в Белом доме заявили, что президент не был ознакомлен с данными американской разведки, на которые ссылается NYT, а сам Трамп объяснил, почему ему ничего не рассказывали о том, что Россия якобы предлагала афганским боевикам вознаграждение за атаки на американских военнослужащих. Оказывается, разведка Соединенных Штатов сама в такое не поверила.

Он также назвал публикацию «очередным вбросом» и потребовал, чтобы газета раскрыла свой «анонимный» источник. При этом Трамп выразил уверенность, что информатора даже не существует, автор статьи сам все выдумал.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.

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ИСТОЧНИК KP.RU