2020-07-04T09:20:30+03:00
Общество

В Москве 4 июля объявили экстренное предупреждение из-за грозы и сильного ветра

Гидрометцентр сообщает о желтом уровне погодной опасности в столице
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Гидрометцентр сообщает о желтом уровне погодной опасности в столицеГидрометцентр сообщает о желтом уровне погодной опасности в столицеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В субботу, 4 июля, Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из -за грозы и сильного ветра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении Гидрометцентра

Предупреждение о грозе и сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду действует с 11.00 до 21.00.

Напомним, днем ранее, 3 июля, экстренное предупреждение из-за сильного дождя и ветра в Москве объявил МЧС. Предупреждение будет действовать до полуночи 4 июля. К вечеру столицу накрыл очередной сильный ливень с ветром и градом.

Коммунальные службы сообщили, что работают круглосуточно в режиме повышенной готовности. На улицах города дежурили 300 аварийных бригад «Мосводостока» и 270 единиц техники. В некоторых районах города интенсивность осадков достигала 30 миллиметров в час, что соответствует трети месячной нормы осадков.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал о том, как уберечься от попадания молнии и назвал самые безопасные места во время летней грозы

ИСТОЧНИК KP.RU

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