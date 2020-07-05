Протестующие у Белого Дома после речи Трампа сожгли флаг США

5 Июль 2020 2020-07-05T05:54:06+03:00

При этом они выкрикивали, что «Америка никогда не была великой»

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Почти сразу после праздничного выступления президента США Дональда Трампа с поздравительной речью по случаю Дня независимости у Белого Дома начались митинги протеста. Протестующие демонстративно сожгли звёздно-полосатый государственный флаг, передает телеканал NBC.

Отмечается, что поджигая американский стяг, участники этого действия выкрикивали лозунги против «рабства, геноцида и войны», а также скандировали: «Америка никогда не была великой».

К президентской резиденции в Вашингтоне прибыли сотрудники правоохранительных органов, чтобы разогнать демонстрантов.

Стоит отметить, что в этот день, 4 июля, американские флаги жгли в разных городах США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в своей поздравительной речи Трамп заявил, что в свое время американцы победили нацистов, освободили мир от фашистов и «свергли коммунистов», а теперь граждане «великой Америки» должны одолеть «радикальных левых» в своей стране. При этом он подчеркнул, что американские власти не позволят «разъяренной толпе» сносить памятники и статуи, «стирать историю» и «попирать» принципы демократии.

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ИСТОЧНИК KP.RU