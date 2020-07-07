Турция испытала российские С-400 на американских самолетах
На авиабазе Мюртед Турция испытала российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II.
Как сообщает издание Fighter Jets World, испытания предполагают полеты истребителей на больших и малых высотах. Тесты планируется проводить до 26 ноября. На данный момент Турецкие военные не раскрывают результаты испытаний.
Напомним, в сентябре 2017 года Москва сообщила о заключенном с Анкарой контракте на поставку С-400, его стоимость составляет 2,5 млрд доллара.
Напомним, США выступал резко против поставок российских С-400 в Турцию, и заявил о возможном отказе поставить истребители F-35. Позже Вашингтон предложил Анкаре «предпочтительный вариант» урегулирования ситуации вокруг поставки F-35. Представители американской администрации заявили, что турецкая сторона должна «сделать первый шаг» и отказаться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ни раз заявлял, что страна не намерена отказываться от российских ЗРС.
ИСТОЧНИК KP.RU