Первый запуск китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» потерпел неудачу

10 Июль 2020 2020-07-10T10:56:57+03:00

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Первый запуск китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» закончился неудачей из-за возникших технических неполадок

Как передает агентство «Синьхуа» запуск нового ракеты-носителя состоялся в 12:17 по местному времени (07:17 по-московскому) на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу.

«В полете ракеты были обнаружены неполадки, запуск потерпел неудачу», - говорится в сообщении агенства, где уточнили, что на данный момент специалисты устанавливают причины возникших неполадок

ИСТОЧНИК KP.RU