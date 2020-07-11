Уилл Смит рассказал, как его из-за цвета кожи оскорбляли полицейские

11 Июль 2020 2020-07-11T02:45:38+03:00

Голливудский актер поделился воспоминаниями о своем детстве на фоне протестов против расизма

Изменить размер текста: A A

Голливудский актер Уилл Смит в интервью политическому обозревателю Анджеле Рай поделился своим мнением по поводу насилия со стороны полиции и протестов против расизма, вспыхнувших в США после смерти Джорджа Флойда, передает телеканал NBC News.

В частности, 51-летний Уилл Смит вспомнил свои школьные годы в Филадельфии, когда его еще мальчишкой из-за цвета кожи неоднократно оскорбляли полицейские.

– Я вырос, вы знаете, во времена мэра (Франка) Риццо. Он прошел путь от комиссара полиции до мэра, и у него была твердая рука. Местные копы называли меня нигером более 10 раз. Так что я понимаю, каково это, связываться с полицией, чувствовать, будто вас оккупировали. Это оккупационные силы, – сказал популярный актер, снявшийся в фантастическом фильме-катастрофе «Я легенда».

Уилл Смит добавил: «Белые дети были счастливы, когда появлялась полицейские. А мое сердце всегда начинало биться сильнее».

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые протесты и беспорядки в Штатах начались после смерти Джорджа Флойда – темнокожего мужчины, которого 25 мая задушил коленом при задержании белый полицейский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уилл Смит: Я физически заболеваю, если начинаю бояться

Голливудская суперзвезда – о том, как научиться преодолевать свои страхи и обращать трудности себе во благо (подробности).

К СЛОВУ

Как Уилл Смит флиртовал с силиконовым роботом Софией

Обаятельному актёру не удалось рассмешить искусственный интеллект (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU