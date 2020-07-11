2020-07-11T02:45:38+03:00
Звезды

Уилл Смит рассказал, как его из-за цвета кожи оскорбляли полицейские

Голливудский актер поделился воспоминаниями о своем детстве на фоне протестов против расизма
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Голливудский актер Уилл СмитГолливудский актер Уилл СмитФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Голливудский актер Уилл Смит в интервью политическому обозревателю Анджеле Рай поделился своим мнением по поводу насилия со стороны полиции и протестов против расизма, вспыхнувших в США после смерти Джорджа Флойда, передает телеканал NBC News.

В частности, 51-летний Уилл Смит вспомнил свои школьные годы в Филадельфии, когда его еще мальчишкой из-за цвета кожи неоднократно оскорбляли полицейские.

– Я вырос, вы знаете, во времена мэра (Франка) Риццо. Он прошел путь от комиссара полиции до мэра, и у него была твердая рука. Местные копы называли меня нигером более 10 раз. Так что я понимаю, каково это, связываться с полицией, чувствовать, будто вас оккупировали. Это оккупационные силы, – сказал популярный актер, снявшийся в фантастическом фильме-катастрофе «Я легенда».

Уилл Смит добавил: «Белые дети были счастливы, когда появлялась полицейские. А мое сердце всегда начинало биться сильнее».

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые протесты и беспорядки в Штатах начались после смерти Джорджа Флойдатемнокожего мужчины, которого 25 мая задушил коленом при задержании белый полицейский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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