2020-07-11T08:38:09+03:00
Общество

«Город весь гудит»: Опубликовано видео несанкционированного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Десятки тысяч жителей города вышли на улицы с лозунгами «свободу Фургалу» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Десятки тысяч жителей города вышли на улицы с лозунгами «свободу Фургалу»Десятки тысяч жителей города вышли на улицы с лозунгами «свободу Фургалу»Фото: Владимир ВОРСОБИН
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Жители Хабаровска вышли на несанкционированное шествие в поддержку своего губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют по трем особо тяжким статьям.

Как передает спецкор «КП» Владимир Ворсобин, на третьи сутки после ареста и отправки в Москву губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч горожан, которые шли по магистралям и кричали «Свободу!»

Жители Хабаровска вышли на несанкционированное шествие в поддержку своего губернатора Фото: Владимир ВОРСОБИН

Жители Хабаровска вышли на несанкционированное шествие в поддержку своего губернатораФото: Владимир ВОРСОБИН

Уже к 11.30 по местному времени у огороженной турникетами площади Ленина собралась первая тысяча горожан с лозунгами «свободу Фургалу», а в знак солидарности гудели машины. Через 15 минут митинг вырос вдвое, а еще через 15 колонна пошла в город, и уже через полчаса в ее составе были десятки тысяч человек.

Десятки тысяч горожан шли по магистралям и кричали «Свободу!» Фото: Владимир ВОРСОБИН

Десятки тысяч горожан шли по магистралям и кричали «Свободу!»Фото: Владимир ВОРСОБИН

Напомним, следствие обвиняет Фургала по статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Организации преступления», а также «Убийство двух и более лиц». Все эпизоды, о которых идет речь, произошли более 15 лет назад, когда Хабаровск потрясла серия убийств бизнесменов, деятельность связанных с металлургической отраслью.

Хабаровск огрызнулся маршем «Свободу Фургалу».На улицы города вылился несанкционированный митинг, от организации которого открестились все местные политикиВладимир ВОРСОБИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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