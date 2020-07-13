2020-07-13T13:01:42+03:00
Политика

"У людей есть право выражать своё мнение": вице-премьер Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске

Полпред президента в ДФО прибыл в регион, где прошли уже три акции в поддержку арестованного Сергея Фургала
Ася КУЗНЕЦОВА
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Трутнев считает, что работа руководства Хабаровского края организована плохоТрутнев считает, что работа руководства Хабаровского края организована плохоФото: Владимир ВОРСОБИН
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Люди имеют право выражать своё мнение на произошедший арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, заявил заместитель председателя правительства и постоянный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

- У людей есть право выражать свое мнение. Событие, скажем так, жёсткое, достаточно нетривиальное, поэтому есть какая-то реакция. Сергея Ивановича поддерживало и поддерживает большое количество людей, - считает полпред президента.

При смене главы региона, также отметил вице-премьер, избранный губернатор "будет определяться, с какой командой он будет работать", а руководство страны отнесётся к выбору жителей региона с уважением.

Полпред Юрий Трутнев дал пресс-конференцию в Хабаровске о задержании Сергея Фургала.

Юрий Трутнев прибыл сегодня, 13 июля, в Хабаровск, чтобы убедиться, что местные власти продолжают работать и выполнять все необходимые для людей функции, сообщил сайт KP.ru.

В Хабаровском крае прошли три акции в поддержку арестованного губернатора Фургала. Журналист KP.ru Владимир Ворсобин показал, как проходят несанкционированные акции и объяснил, почему жители региона встали на защиту арестованного губернатора.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля при выходе из собственного дома. Его обвиняют в двух убийствах предпринимателей, совершённых 15 и 16 лет назад. В тот же день Фургала доставили в Москву, а уже 10 июля Басманный суд постановил поместить Сергея Фургала под арест до 9 сентября.

Митинг в поддержку Сергея Фургала продолжился вечерним шествием по центру Хабаровска.Участники митинга несли с собой плакаты с призывами освободить Фургала, а также скандировали лозунги в поддержку губернатора

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ИСТОЧНИК KP.RU

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