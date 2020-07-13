2020-07-13T20:25:11+03:00
Наука

Рогозин: С 2021 года Россия начинает лунную программу

Глава «Роскосмоса» в интервью «КП» заявил, что коммерческая деятельность в сфере полностью деформирована санкционной политикой США
Александр МИЛКУСКсения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рогозин: С 2021 года Россия начинает лунную программуРогозин: С 2021 года Россия начинает лунную программуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал о лунной программе России.

- С 2021 года мы начинаем нашу российскую лунную программу. С запуска космического аппарата, который сядет на поверхность луны. Это «Луна-25». Дальше пойдут и другие аппараты. «Луна-26», «Луна-27» - орбитальные и те, что будут садиться на поверхность Луны, - сказал глава государственной корпорации.

Четвертым направлением он назвал коммерческую деятельность, которая в настоящее время «полностью деформирована санкционной политикой США».

- Они выдавливают не только Россию и Китай, выдавливают и европейских партнеров, пытаясь его монополизировать, - добавил Рогозин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Рогозин о многоразовом двигателе ракеты: Что, вы думаете, мы его не сделаем? Конечно, сделаем
Дмитрий Рогозин ответил, готовы ли российские космонавты летать на кораблях Илона Маска
"Космодром работает": Дмитрий Рогозин рассказал о ситуации с коронавирусом на Байконуре
Рогозин: Для США полет на луну - это больше политический проект
"Полетим в 2022": Рогозин рассказал о судьбе пуска аппарата на Марс
Рогозин рассказал о сотрудничестве с Китаем в полетах на луну
Рогозин: С 2021 года Россия начинает лунную программу
Рогозин ответил, почему России не нужно ни с кем соперничать по числу пусков
Контракт Кирилла Капризова с клубом НХЛ "Миннесота Уайлд" рассчитан на два года
В ООН предупредили об ухудшении ситуации с голодом в мире в 2020 году
Венгрия назвала новые условия для въезда россиян с 15 июля
Миллионеры со всего мира попросили повысить налоги
Абхазия назвала две даты открытия границ с Россией
Россиян предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров к осени
Евгений Юрченко ушел с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики
Куайринг в России набирает обороты
Адвокат заявил, что Сафронов намерен сотрудничать со следствием
Кудрин назвал главный риск финансового рынка России