Попова назвала уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России

15 Июль 2020 2020-07-15T15:38:42+03:00

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о результатах тестирования россиян на антитела к коронавиурсу. Их наличие говорит, что человек переболел Covid-19 и у него есть иммунитет.

- В России проводятся масштабные исследования в 23 регионах страны. Уровень популяционного иммунитета в России составляет 26%. Максимальные показатели иммунитета - у детей до 6 лет, 42%. При том, что в этой возрастной группе самые низкие уровни заболеваемости, - сообщила Анна Попова.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что пока в стране нет ни одного случая, когда у человека после коронавируса, отсутствует иммунитет. Хотя, при легком течение болезни, иммунный ответ действительно меньше.

В Британии ученые считают, что рассчитывать на естественный иммунитет как на способ остановить вторую волну коронавируса, не стоит - слишком непродолжительно его действие и малое "покрытие" - по их оценкам у 10 процентов людей есть такая защита. Тогда как искусственный иммунитет (возникает после введения вакцины) должен дать более стойкую защиту 60-70 процентам населения.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разрабатывают 26 вакцин.

ИСТОЧНИК KP.RU