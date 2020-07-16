2020-07-16T06:45:25+03:00
Политика

NYT: Трамп может запретить въезд в США членам Компартии КНР

Вашингтон также намерен ограничить въезд в Штаты китайским военным и главам госпредприятий
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В Китае насчитывается около 92 миллионов членов Компартии КНРВ Китае насчитывается около 92 миллионов членов Компартии КНРФото: REUTERS
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Президентская администрация Дональда Трампа изучает возможность запретить въезд в Соединенные Штаты членам Компартии Китая (КПК) и их родственникам, сообщает газета The New York Times со ссылкой на четыре анонимных источника.

Кроме того, по данным собеседников издания, в Вашингтоне рассматривают предложения аннулировать визы китайским коммунистам и членам их семей, которые уже находятся в США.

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МИД Китая опубликовал огромный документ с «Ответом из 24 пунктов», где один за другим развенчал мифы о коронавирусе, созданные западными СМИ и политиками (начиная с того, что «болезнь вырвалась из Уханьского института вирусологии»). Сам документ пока доступен только на китайском, так что непонятно, как вообще его смогут прочитать на Западе. Но факты там приводятся интересные. Причем с отсылками на публикации самих же американских газет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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