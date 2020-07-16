В Кремле назвали грубым давлением на бизнес в Европе угрозы США ввести санкции против "Северного потока 2"

16 Июль 2020 2020-07-16T12:56:42+03:00

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В Кремле отреагировали на угрозы госсекретаря США Майка Помпео о новых санкциях против "Северного потока 2". Американские власти планируют ввести ограничения не только в отношении тех, кто непосредственно строит и запускает газопровод, но и в отношении фирм, контактирующих с исполнителями - страховые компании, порты и так далее.

- Угроза новых санкций США по "Северному потоку 2" - попытка недобросовестной конкуренции и оказание грубого давления на бизнес в Европе,- сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он считает, что в США с помощью санкций пытаются "заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям". Америка хочет нарастить объемы продаж сжиженного газа, но в Европе сделку считают невыгодной.

В Германии заявили, что несмотря на угрозы санкций, не изменят своей позиции по "Свеверному потоку 2".

ИСТОЧНИК KP.RU