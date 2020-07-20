20 Июль 2020 2020-07-20T08:20:37+03:00

В Германии призвали США не выводить войска из страны Фото: REUTERS

Часть контингента Вашингтон намерен вернуть на родину, а также направить в Польшу

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Премьер-министры четырех федеральных немецких земель обратились к Вашингтону с призывом не сокращать численность американских войск, размещенных на территории Германии.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на письмо членам конгресса Соединенных Штатов, с такой просьбой обратились главы Баварии, Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца и Гессена, где находятся американские базы.

«Мы просим вас поддержать нас, поскольку мы стремимся не разорвать узы дружбы, а укрепить ее и обеспечить в будущем присутствие США в Германии и Европе», — приводит агентство призыв немецких политиков.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах сократить число американских военных в Германии с 34,5 тысячи до 25 тысяч. После таких заявлений немецкий министр иностранных дел назвал отношения Берлина с Вашингтоном «сложными». В то же время глава Польши Анджей Дуда заявил о своей цели оставить в Европе американские войска. В МИД РФ отметили, что Москва внимательно отслеживает планы Штатов перебросить часть своего военного контингента

ИСТОЧНИК KP.RU