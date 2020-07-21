2020-07-21T22:09:22+03:00
В мире

Спецназ взял штурмом захватившего автобус террориста в Луцке

Все заложники на свободе, преступника задержали [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Заложники в Луцке свободны, террориста уже задержали. Фото: кадр из видеоЗаложники в Луцке свободны, террориста уже задержали. Фото: кадр из видео
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Вечером 21 июля в украинском Луцке террорист Михаил Кривош отпустил заложников. По сообщению главы министерства внутренних дел государства, все заложники живы и вышли из автобуса. Сразу после этого сотрудники правоохранительных органов начали штурм транспортного средства: спецназовцы вывели злоумышленника наружу с руками за спиной и положили его на землю. Сообщает, что в этот момент рядом с автобусом прогремел очередной взрыв, однако в результате никто не пострадал.

Видео штурма автобуса в Луцке .

Задержанному террористу в скором времени проведут психическую экспертизу и изберут меру пресечения. Кроме того, на фоне данного инцидента для предотвращения терактов в будущем украинские правоохранительные органы усилят безопасность в девяти регионах страны.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с освобождением заложников в Луцке и заявил, что «терроризму нет места ни в одной стране». Ранее благодаря его разговору с Михаилом Кривошем и выполнению требований террориста, из автобуса были освобождены молодая беременная девушка, подросток и пенсионерка.

Глава антитеррористического центра Украины чуть позже заявил, что у захватившего заложников в Луцке мужчины было несколько сообщников. В настоящее время стражи правопорядка расследуют происшествие.

В Луцке освободили всех заложников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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