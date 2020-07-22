2020-07-22T09:34:50+03:00
Политика

"Не уйду! Потому что работать надо": Михаил Дегтярёв ответил на призывы хабаровчан покинуть пост врио губернатора

В первый день на должности политик прогулялся до работы пешком и пообщался с горожанами [видео]
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Михаил Дегтярёв в первый день на посту врио главы Хабаровского края прошёл пешком до работы, чтобы пообщаться с хабаровчанами и рассказать в Instagram о своих планахМихаил Дегтярёв в первый день на посту врио главы Хабаровского края прошёл пешком до работы, чтобы пообщаться с хабаровчанами и рассказать в Instagram о своих планахФото: Личный архив
Изменить размер текста:

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что на новом посту его ждёт "куча работы", поскольку регион был 10 дней без руководителя, а должность он не покинет, несмотря на призывы отдельных граждан.

Дегтярёв в первое утро на должности прогулялся по Хабаровску до своего рабочего места и опубликовал видеообращение в своём Instagram.

- Те, кто кричит: "Дегтярёв, уходи!". Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов высотой метр на столе у меня скопилась. Ну, уйду я - придёт другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет, - заявил Дегтярёв.

Он добавил, что планирует зарабатывать расположение жителей Хабаровска своей работой, открытостью и общением.

Врио главы региона отметил, что хабаровчане - "добрые, красивые люди, добрые, болеющие за свой край, болеющие за Сергея Ивановича Фургала, моего коллегу, с которым я работал лет 8-9". При этом Дегтярёв отметил, что кричать под окнами "Дегтярёв, выходи!" не надо, это некультурно".

Политик также рассказал, что будет стараться ходить на работу пешком, "и от людей, от общения получает удовольствие".

Также Дегтярёв снял на видео, как к нему подходили горожане, чтобы поговорить с ним и поприветствовать врио губернатора.

Напомним, Сергея Фургала, бывшего главу Хабаровского края, задержали возле дома 9 июля. Его обвиняют в том, что в 2004 и 2005 году он организовал убийства двух предпринимателей. Сейчас он под арестом в СИЗО Лефортово.

19 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала "в связи с утратой доверия" и предложил временно возглавить регион Михаилу Дегтярёву. В тот же день Дегтярёв вылетел в Хабаровск на рейсовом самолёте.

Первое интервью на посту врио главы Хабаровского края он дал обозревателю "Комсомольской правды" Александру Гамову.

degtyarev_infodegtyarev_info
Михаил Дегтярев вышел в прямой эфир
1902 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Не уйду! Потому что работать надо": Михаил Дегтярёв ответил на призывы хабаровчан покинуть пост врио губернатора
Тайна смерти "кричащей мумии", найденной в Египте, была раскрыта учеными спустя век
В России провели внезапную проверку боеготовности войск
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы
Сбербанк приобрёл 100% акций компании "Яндекс.Деньги"
В России предложили передавать квартиры одиноких пенсионеров госфонду взамен на пожизненное содержание
Абхазия предложила России открыть границу
Shazam назвал 10 самых популярных песен среди россиян
Последние новости на утро 22 июля 2020: СБУ уточнила число освобожденных в Луцке заложников
Число пострадавших при стрельбе в Чикаго возросло до 14
Американскую школьницу, осужденную за невыполненное домашнее задание, оставили за решеткой
«Открыл врата ада»: Соловьев считает, что Зеленский совершил ошибку, выполнив требование террориста из Луцка
Выздоровевшие от COVID-19 пациенты хуже соображают и испытывают проблемы с психикой
В СБУ уточнили число освобожденных в Луцке заложников
Эксперт рассказал, стоит ли прививаться от коронавируса спешно сделанной вакциной
Трамп: В июле две американские вакцины от коронавируса выходят на финальную стадию испытаний
Очередная стрельба в Чикаго: ранены не менее 11 человек
В Германии призвали ЕС выработать ответ на санкции США против «Северного потока – 2»
Жертвами крушения вертолета в Колумбии стали как минимум девять военных
Пушков ответил на призыв США прекратить разработки «летающих Чернобылей»
Вторая волна коронавируса в Черногории: граждан снова обязали носить маски