"Не уйду! Потому что работать надо": Михаил Дегтярёв ответил на призывы хабаровчан покинуть пост врио губернатора

22 Июль 2020 2020-07-22T09:34:50+03:00

Михаил Дегтярёв в первый день на посту врио главы Хабаровского края прошёл пешком до работы, чтобы пообщаться с хабаровчанами и рассказать в Instagram о своих планах Фото: Личный архив

В первый день на должности политик прогулялся до работы пешком и пообщался с горожанами [видео]

Изменить размер текста: A A

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что на новом посту его ждёт "куча работы", поскольку регион был 10 дней без руководителя, а должность он не покинет, несмотря на призывы отдельных граждан.

Дегтярёв в первое утро на должности прогулялся по Хабаровску до своего рабочего места и опубликовал видеообращение в своём Instagram.

- Те, кто кричит: "Дегтярёв, уходи!". Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя. Стопка документов высотой метр на столе у меня скопилась. Ну, уйду я - придёт другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет, - заявил Дегтярёв.

Он добавил, что планирует зарабатывать расположение жителей Хабаровска своей работой, открытостью и общением.

Врио главы региона отметил, что хабаровчане - "добрые, красивые люди, добрые, болеющие за свой край, болеющие за Сергея Ивановича Фургала, моего коллегу, с которым я работал лет 8-9". При этом Дегтярёв отметил, что кричать под окнами "Дегтярёв, выходи!" не надо, это некультурно".

Политик также рассказал, что будет стараться ходить на работу пешком, "и от людей, от общения получает удовольствие".

Также Дегтярёв снял на видео, как к нему подходили горожане, чтобы поговорить с ним и поприветствовать врио губернатора.

Напомним, Сергея Фургала, бывшего главу Хабаровского края, задержали возле дома 9 июля. Его обвиняют в том, что в 2004 и 2005 году он организовал убийства двух предпринимателей. Сейчас он под арестом в СИЗО Лефортово.

19 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала "в связи с утратой доверия" и предложил временно возглавить регион Михаилу Дегтярёву. В тот же день Дегтярёв вылетел в Хабаровск на рейсовом самолёте.

Первое интервью на посту врио главы Хабаровского края он дал обозревателю "Комсомольской правды" Александру Гамову.

degtyarev_info Михаил Дегтярев вышел в прямой эфир

ИСТОЧНИК KP.RU