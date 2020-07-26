26 Июль 2020 2020-07-26T22:19:47+03:00

Российская гимнастка Севастьянова ответила на критику из-за фото с Макгрегором в обнимку Фото: Instagram.com

Ранее спортсменке посоветовали не обниматься с ирландским бойцом, напомнив, что он женат

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Российская гимнастка Каролина Севастьянова рассказала о своем фото с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором в обнимку.

Снимок, сделанный в Монако, ранее вызвал много критики. Подписчики спортсменки посоветовали ей не позировать в обнимку с женатым бойцом.

«Ребята, перестаньте задавать мне такие вопросы! Я подошла к нему со своим парнем, а он был с женой», - ответила гимнастка на критику своих подписчиков.

Совместное с ирландским бойцом фото российской гимнаста опубликовала 21 июля. Ранее спортсменка показала снимок в бикини, чем также вызвала споры своих подписчиков.

Напомним, Каролина Севастьянова завоевала золото в групповом многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Также на ее счету две золотые медали чемпионата Европы.

Макгрегор объявил о своем уходе из единоборств 7 июня. До этого ухода Макрегер уже дважды «завершал». В последний раз звезда смешанных единоборств решил возобновить свою профессиональную карьеру в MMA спустя всего девять дней после того, как он сам же и объявил об уходе.

ИСТОЧНИК KP.RU