Дуров назвал семь причин для беспокойства владельцев iPhone
Создатель Telegram пояснил, как политика Apple в отношении разработчиков приложений отражается на пользователях
Основатель Telegram Павел ДуровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Основатель популярных в России соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал семь причин для беспокойства владельцев iPhone и объяснил, как политика Apple в отношении разработчиков приложений для AppStore отражается на обладателях «яблочных» смартфонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU