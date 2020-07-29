2020-07-29T05:59:48+03:00
Экономика

«Газпром» не указал владельца способного достроить «Северный поток — 2» судна в своих активах

Трубоукладчик «Академик Черский» принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду
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Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), который является собственником трубоукладчика «Академик Черский», способного достроить «Северный поток — 2», не вошел в новый список аффилированных лиц «Газпрома». Об этом говорится в квартальном раскрытии компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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