«Газпром» не указал владельца способного достроить «Северный поток — 2» судна в своих активах
Трубоукладчик «Академик Черский» принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду
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Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), который является собственником трубоукладчика «Академик Черский», способного достроить «Северный поток — 2», не вошел в новый список аффилированных лиц «Газпрома». Об этом говорится в квартальном раскрытии компании.
ИСТОЧНИК KP.RU