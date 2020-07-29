Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

29 Июль 2020 2020-07-29T13:35:14+03:00

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Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, подтвердил отказ артиста от признания вины по делу о смертельном ДТП.

«Мы уже давно с моим подзащитным отказались от признания вины, а подробно представим нашу позицию в суде», - передает ТАСС слова защиты

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский сообщает, что в материалах дела зафиксировано, что актер сначала признал вину, но позже отказался от своих признаний.

Напомним, ДТП с участием актера произошло 8 июня, когда Ефремов, сев за руль в пьяном состоянии, на большой скорости въехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позже скончался. За нарушение правил ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть человека, артисту грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Адвокаты актера ранее заявили, что Ефремов готов «нести наказание» и больше не станет предлагать семье погибшего в ДТП Захарова материальную компенсацию.

Как писал сайт kp.ru, состояться первое заседание суда должно было в среду, 29 июля, однако его перенесли на день, из-за неявки адвоката артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU