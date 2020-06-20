"Готов нести наказание, сидеть": адвокат заявил о жестком разговоре с Ефремовым

Больше недели вся страна следит за трагедией, перевернувшей жизнь Михаила Ефремова. Актер спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, после чего оказался под домашним арестом. Некоторое время назад стало известно, что экспертиза признала артиста вменяемым. Меж тем представители защиты звезды "Современника" решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи погибшего в аварии курьера Сергея Захарова.

С 9 июня, когда стало известно о смертельном исходе аварии, адвокаты Михаила Ефремова пытались передать родственникам погибшего водителя Сергея Захарова денежную компенсацию. "Вместо того, чтобы помогать родне, утверждается, что им не нужны деньги. Но они ведь им нужны. Это простая семья, сельская. Мы по-человечески хотели им помочь. Больше не собираюсь ни за кем бегать. Теперь, сколько суд решит, столько мы и возместим", - цитирует адвоката "СтарХит".

В прессе ходили слухи, что Ефремов хотел заплатить родственникам порядка трех миллионов рублей. "Точную цифру мы не установили до сих пор. Нужно ведь сначала было узнать, сколько денег потратили на похороны, а уже потом вести переговоры на тему возмещения морального вреда. А как тут что-то рассчитать, если я ничего не знаю. Мы хотели дать эти деньги, а потом еще выплатить компенсацию по решению суда", подчеркнул защитник.

Михаил Олегович в видеообращении к родне Захарова сказал, что "нет больше никакого Ефремова". "Он очень сильно страдает, ни о чем не думает, готов нести наказание, сидеть. Ни о чем больше говорить не может. Ничего не видит, не слышит. Каждый день живет с осознанием, что по его вине в ДТП умер человек", - добавил адвокат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> "Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

По его словам, если бы родственники погибшего взяли деньги, Ефремову морально было бы чуть проще. "Сейчас вот снова еду к нему, и разговор будет жесткий и конкретный", - резюмировал представитель актера.

Напомним, 8 июня у дома № 3 на Смоленской площади Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. Пострадавший в ДТП водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. В ходе судебного заседания актер согласился с предъявленным обвинением. Ефремову грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Как заявили в прокуратуре, актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. Полиция установила факт сбыта наркотиков артисту. Сам он спустя четыре дня попросил прощения у семьи погибшего и заявил, что хочет и готов оказать родным Захарова помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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