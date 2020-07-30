2020-07-30T13:18:17+03:00
Политика

Кремль прокомментировал вывод американских войск из Германии

По словам Пескова, чем меньше военных США в Европе, тем там спокойнее
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments15
Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Чем меньше американских военных в Европе, тем там спокойнее. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вывод части контингента США из Германии, отметив, что на европейской территории после окончания «холодной войны» нет никаких очевидных опасностей и угроз.

«Мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе. Эта позиция наша хорошо известна, тем более что после прекращения блокового противостояния времен "холодной войны", собственно, нет никаких очевидных опасностей и угроз реальных, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно», - заявил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что этот вопрос является внутреннее дело США и двусторонних отношений между Вашингтоном и Берлином, и Москва не собираемся вмешиваться в решение этих проблем.

Напомним, после того как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о планах сократить число американских военных в Германии с 34,5 тысячи до 25 тысяч. Позже в Пентагоне сообщили вывести 11,9 тысяч солдат.

В ФРГ несколько раз призвали США не выводить войска из страны. После заявлений американского лидера о выводе войск немецкий министр иностранных дел назвал отношения Берлина с Вашингтоном «сложными». В то же время глава Польши Анджей Дуда заявил о своей цели оставить в Европе американские военных. Тем временем постпред России в Вене Михаил Ульянов считает, что Германия ничего не потеряет, а только выиграет, при выводе части контингента США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Плющенко рассказал о своей схожести с Трусовой
Путин поручил привлечь военных для ликвидации загрязнения на промплощадке в Усолье-Сибирском
"Это потрясающее качество!". Плющенко сравнил Трусову с идущим в атаку зверем
Леонид Кравчук согласился стать полпредом в контактной группе по Донбассу
В трех российских регионах задержали пять боевиков
Можно ли заболеть гриппом и коронавирусом одновременно
Женское облысение и другая форма гипертонии: Доктор Мясников назвал медицинские отличия разных рас
Трусова сказала, почему Плющенко может научить ее стабильным четверным прыжкам
Главы Facebook, Google, Apple ответили на обвинения об «уничтожении» конкурентов и узурпации интернета
Соседи убитого рэпера Энди Картрайта слышали детский крик накануне его гибели
Вторая попытка: Михаила Ефремова доставили в суд на первое заседание по делу о смертельном ДТП
Китай направит в Россию военных для участия в международных армейских играх «АрМИ»
Кремль прокомментировал вывод американских войск из Германии
Павел Дуров пожаловался на Apple в Еврокомиссию
Число фейков в интернете значительно выросло в период пандемии, сообщила Генпрокуратура РФ
Интернет-омбудсмен высказался о продвижении «цветных» и ЛГБТ-блогеров в соцсетях