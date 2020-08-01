"Человек повёл себя честно": Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из "Современника"

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:30:07+03:00

Чулпан Хаматова не видит никакой "чудовищной ситуации" в театре, о которой заявил Гармаш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса считает, что при эстетических разногласиях двух "художников", одному из них придётся "выбирать другой путь"

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Актриса Чулпан Хаматова рассказала, что не находит ситуацию с уходом Сергея Гармаша из театра "Современник" "катастрофической или ужасной". Она также отметила, что видение Гармаша расходилось со взглядами нового худрука театра Виктора Рыжакова, и Гармаш в такой ситуации поступил честно.

- У Рыжакова не было возможности себя показать. Не успели с ним познакомиться, как театр закрыли на карантин. Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником - значит он выбирает другой путь, - заявила Хаматова в интервью РБК.

Актриса также подчеркнула, что любая трупа была бы рада сотрудничать с таким актёром, как Гармаш. Решение актёра уйти из театра Хаматова считает "достаточно логичным завершением" и добавила, что поступила бы также.

- Радости большой нет, но и горя большого нет. Человек повёл себя честно, он не хочет двигаться в том направлении, которое открывает Рыжаков, - отметила в интервью Чулпан Хаматова.

Напомним, 9 января Виктор Рыжаков занял пост художественного руководителя театра "Современник" после того, как 26 декабря 2019 года скончалась Галина Волчек.

Вчера, 31 июля, стало известно, что Сергей Гармаш покидает театр "Современник", в котором он прослужил 36 лет, а ситуацию, сложившуюся при новом руководстве считает "чудовищной".

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ИСТОЧНИК KP.RU