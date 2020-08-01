"Человек повёл себя честно": Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из "Современника"
Актриса Чулпан Хаматова рассказала, что не находит ситуацию с уходом Сергея Гармаша из театра "Современник" "катастрофической или ужасной". Она также отметила, что видение Гармаша расходилось со взглядами нового худрука театра Виктора Рыжакова, и Гармаш в такой ситуации поступил честно.
- У Рыжакова не было возможности себя показать. Не успели с ним познакомиться, как театр закрыли на карантин. Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником - значит он выбирает другой путь, - заявила Хаматова в интервью РБК.
Актриса также подчеркнула, что любая трупа была бы рада сотрудничать с таким актёром, как Гармаш. Решение актёра уйти из театра Хаматова считает "достаточно логичным завершением" и добавила, что поступила бы также.
- Радости большой нет, но и горя большого нет. Человек повёл себя честно, он не хочет двигаться в том направлении, которое открывает Рыжаков, - отметила в интервью Чулпан Хаматова.
Напомним, 9 января Виктор Рыжаков занял пост художественного руководителя театра "Современник" после того, как 26 декабря 2019 года скончалась Галина Волчек.
Вчера, 31 июля, стало известно, что Сергей Гармаш покидает театр "Современник", в котором он прослужил 36 лет, а ситуацию, сложившуюся при новом руководстве считает "чудовищной".
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